Або ми закриємо російське питання назавжди, або відтягнемо страшнішу війну

"Спокуса здатися буде найбільшою за мить до перемоги" – так каже китайська мудрість. Макіавелі ж казав, що війни уникнути неможливо, її можна тільки відтермінувати до вигоди свого супротивника.

Зараз або ніколи

Я глибоко переконаний, що ми перебуваємо в історичній миті, коли російське питання може бути закрите для нашої країни остаточно й надовго. За умови, що ми не здамось.

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Ті ж західні аналітики та політики, які попереджали про війну, кажуть що Росія вичерпала свій ресурс і стягує війська вже звідки вдається. І це велике питання – чи стане їй сили на значні мілітарні успіхи чи, тим більше, на їх закріплення.

Так, можуть і будуть штурмувати Київ. Так, можуть навіть частково його захопити. Так, точно будуть кидати бомби на житлові будинки і створювати гуманітарні кризи. Так, це максимально страшно і хочеться від цього втекти.

Але якщо ми здамося і не дотиснем – вони просто відійдуть, перегрупуються, відновлять армію, і, врахувавши попередні помилки, повторять війну. Нам з вами щастити не може вічно.

Без права на помилки двох Майданів

Х*йло казало, що прагне демілітаризації й денацифікації. Я згоден. Поки цього не станеться з Росією – ми будемо жити у вічній екзистенційній невизначеності й без великих шансів на майбутнє. Демілітаризацію російської армії зараз проводять наші ракетні війська та артилерія. Денацифікацію теж.

Нам пощастило, що ми вистояли в перші дні. Тепер нам треба не проср*ти, здобуту кров'ю, перевагу. Якби не вона – з нами б зараз ніхто вже не домовлявся.

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Це важкий час. Але зараз ми можемо остаточно закрити російське питання раз і назавжди. Або просто відтермінувати страшнішу війну до вигоди свого супротивника.

Ми вже показали достатньо стійкості. Але в нашій історії ми не довели до кінця два Майдани. Ми надто любимо не доводити до кінця. Але цього разу в нас тупо немає такого права. Це все що я думаю про мирні перемовини.

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