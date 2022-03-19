Ми ж вам обіцяли пекло, – ЗСУ показали знищених окупантів та їхню техніку

19 березня 2022 , 21:46
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Джерело:

телеграм "Третя сила"

Бійці 93 ОМБр знищили техніку та особовий склад окупантів. Рашисти розкинулись на полях.

Українські захисники показали відео з ліквідованими загарбниками та закликали вірити в ЗСУ.

До теми Військові ООС відбили 10 атак ворога, знищили понад 100 окупантів і десятки одиниць техніки

Ми вам обіцяли пекло і ми його вам влаштували. Це наша земля,
– мовиться у повідомленні.

Ще раз нагадали, що жодного жалю до окупантів.

Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів:

 

Автор: Ольга Музика