Ми ж вам обіцяли пекло, – ЗСУ показали знищених окупантів та їхню техніку

Бійці 93 ОМБр знищили техніку та особовий склад окупантів. Рашисти розкинулись на полях.

Українські захисники показали відео з ліквідованими загарбниками та закликали вірити в ЗСУ.

До теми Військові ООС відбили 10 атак ворога, знищили понад 100 окупантів і десятки одиниць техніки

Ми вам обіцяли пекло і ми його вам влаштували. Це наша земля,

– мовиться у повідомленні.

Ще раз нагадали, що жодного жалю до окупантів.

Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: