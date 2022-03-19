Ми ж вам обіцяли пекло, – ЗСУ показали знищених окупантів та їхню техніку
19 березня 2022 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Третя сила"
Бійці 93 ОМБр знищили техніку та особовий склад окупантів. Рашисти розкинулись на полях.
Українські захисники показали відео з ліквідованими загарбниками та закликали вірити в ЗСУ.
До теми Військові ООС відбили 10 атак ворога, знищили понад 100 окупантів і десятки одиниць техніки
Ми вам обіцяли пекло і ми його вам влаштували. Це наша земля,
– мовиться у повідомленні.
Ще раз нагадали, що жодного жалю до окупантів.
Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: