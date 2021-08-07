Ми зробили це, – олімпійський чемпіон показав записку померлому дідусю, який привів його у спорт

7 серпня 2021 , 16:27
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Джерело:

Granthshala

Американець Раян Кроузер став олімпійським чемпіоном з метання ядра. Після цього він на увесь стадіон в Токіо продемонстрував листа своєму померлому дідусю.

Саме дідусь багато років тому привів американця у спорт та був його найбільшою підтримкою. Олімпійський чемпіон розплакався, показавши листа родичу.

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Олімпійський чемпіон показав записку померлому дідусю 

Райан Крузер народився в сім'ї метальників. Його дідусь також займався цим видом спорту. 

Його дід Ларрі Кроузер був завзятим метальником м'яча. Коли Раян був малим, він стукав у двері діда і тренувався у нього на задньому дворі,
– розповідають на сайті Олімпіади. 

Цього року Раян Кроузер на Олімпіаді-2020 вдруге став олімпійським чемпіоном, побивши власний Олімпійський рекорд з Ріо-2016.

Сам спортсмен розповів, що свою перемогу він присвятив дідусю. Той помер⁠ незадовго до відльоту спортсмена в Токіо. 

Дідусю. Ми зробили це. Олімпійський чемпіон 2020 року!
– написав спортсмен в листі.

Саме дідусь відіграв ключову роль у кар'єрі спортсмена. Він привів його у спорт та саме на його задньому дворі внук потренувався вперше та згодом – вчився метанню ядра. 

Раян Кроузер розповів, що було дуже сумно втратити дідуся незадовго до Олімпіади, та він однаково відчуває його підтримку. 

Що відомо про Раяна Кроузера: коротко

Джерело: Вікіпедія

  • На Олімпіаді-2020 отримав другу золоту медаль. Першу здобув у 2016 році. 
  • Як й на попередніх Олімпійських іграх медалісти залишились тими ж – Кроузер, а далі Джо Ковач та Томас Уолш.
  • Раян Кроузер також кількаразовий чемпіон США у штовханні ядра просто неба та у приміщенні. 
Автор: Діана Квасневська