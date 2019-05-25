Ми доб'ємося звільнення наших моряків, – Зеркаль про суд "Україна-Росія" в Гаазі

Трибунал у Гаазі розгляне позов України проти Росії щодо порушення останньою норм міжнародного права в Чорному та Азовському морях. Основна мета позову України – звільнити та повернути до України полонених Росією українських моряків.

Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook нагадала, що Україна звернулася до Трибуналу в Гаазі щодо "зобов'язання Росії звільнити наші військові кораблі та повернути їх під наш контроль, припинити кримінальне переслідування проти наших 24 моряків, а також звільнити їх і повернути в Україну".

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"Імунітет військових кораблів є засадничим принципом міжнародного морського права. І будь-які заходи, визначені Трибуналом, допоможуть звільнити наших моряків", – наголосила Зеркаль.

За її словами, подальші кроки МЗС України вона розповість "відразу після оголошення наказу Трибуналу".

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Урядовець також нагадала, що "у справі Arctic Sunrise 2013 року Росія звільнила людей впродовж місяця від ухвалення Трибуналом наказу. А в іншій схожій справі, щодо Enrica Lexie, ситуація була складнішою – але і в ній людей було повернуто на батьківщину".

Тому я переконана, що ми доб'ємося звільнення наших моряків та їх повернення в Україну!

– підсумувала Зеркаль.

До слова, 12 червня 2018 року Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.