Ми побачили недолугі й політично дурні спроби накидати все на Порошенка, – Рибачук

У 2019 році проти Петра Порошенка було відкрито чимало кримінальних справ. Європейці наголошують, що прибирати політичних опонентів чи попередників – неправильний шлях для Володимира Зеленського.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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"Ми побачили досить недолугі й політично дурні спроби накидати все на Порошенка", – стверджує політичний експерт.

За його словами, він спостерігає за реакцією європейців, і власне вони не радять йти таким шляхом.

"Я знаю, що вони мені говорили ще у часи Януковича: якщо навіть у тебе є можливість, притягнути свого політичного опонента до відповідальності, то тисячу разів подумай, щоб використовувати цю можливість. Його краще прибрати політично. Зроби його політично маргінальним, не використовуй кримінальні підходи або спроби навішати кримінальних справ", – розповів Рибачук.

Скільки справ відкрито проти Порошенка

Державне бюро розслідувань відкрило проти п'ятого президента України Петра Порошенка 14 справ, в яких допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.



Керівник ГО "Правозахисна ініціатива" Богдан Чумак зазначив, що справи проти Порошенка в ДБР грають йому ж на руку, адже вони були створені на основі заяв скандального політика часів Януковича Портнова. Таким чином п'ятий президент може впевнено заявляти про політизованість рішень. Олександр Леменов, засновник організації StateWatch, зазначив, що заяви Портнова – "юридичне сміття".



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Рибачук наголосив, що коли йдеться про "посадки", то важлива не кількість.

"Бо Порошенко вам теж сказав би, що посадили низку дрібних чиновників. Нам дуже важливо, щоб був такий вперше закінчений процес з корупціонерами. Прецеденти, коли ти береш чиновника високо рівня, звинувачуєш його в корупції, доводиш і потім конфіскуєш корупційно придбане майно. Оцей повний цикл в нас поки що не відбувся", – пояснив експерт.

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Відео повного інтерв'ю з Олегом Рибачуком: