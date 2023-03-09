Під час масованої ракетної атаки в Харкові пролунала серія вибухів

Уночі 9 березня Росія почала чергову масовану ракетну атаку. Зокрема під обстріл потрапив Харків.

У місті пролунала серія вибухів. Обстріл міста підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

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Харків під ворожим обстрілом

Ігор Терехов тільки підтвердив факт обстрілу міста і закликав громадян бути обережними й не ігнорувати сигнал тривоги. Голова ОВА Олег Синєгубов також закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях через ворожу атаку.

Станом на 4:00 9 березня у Харкові, за даними місцевих телеграм-каналів, пролунали від 8 до 10 вибухів.

Масований ракетний обстріл України

Уночі 9 березня Росія почала чергову масовану ракетну атаку України. З більшості областей уже надходять повідомлення про вибухи, однак офіційних підтверджень прильотів чи збитих ракет поки немає.

Варто відзначити, що це нетипова ситуація, адже для завдання ракетних ударів ворог зазвичай обирав ранок або день. Однак цього разу окупанти вирішили обстрілювати Україну саме вночі.