Лякати донеччан "злими бандерівцями" почали регіонали: Казанський пригадав, як це було

На словах російське керівництво нібито звільняє Донбас від "нацистів", тому що його мешканців "пригнічують бандерівці". Насправді ж країна-агресорка навмисне вбиває мирних жителів.

А ці наративи почали використовувати, готуючись до війни з Україною. Денис Казанський розповів, звідки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з'явилися вкиди про "бандерівців". Про це український журналіст і блогер з Донецька сказав в ефірі 24 каналу.

Увага До 24 лютого Донбас впевнено йшов до "придністровського сценарію", – Казанський

Насправді цей наратив почали роздмухувати та піарити ще наші місцеві регіонали, донбаські еліти,

– сказав Казанський.

За його словами, ця історія почалася з політичного протистояння, коли умовні "донецькі" намагалися захопити владу в Україні.

Звідки взявся міф про "бандерівців"

І коли вперше янукович балотувався в президенти й змагався з Ющенком, політтехнологи й зробили цей міф про "бандерівців, які хочуть підкорити Донбас і знищити його промисловість".

"І для того, щоб залучити голоси свого базового електорату, їм треба було його мобілізувати", – додав журналіст.

Як цього досягнути? Треба було створити таке враження, що Донбас – це така фортеця, яка перебуває в облозі. А потім створити образ небезпечного "ворога", часто вигаданого (такими були мешканці Заходу України). Таким чином і залякати донеччан.

І вже у 2014 році росія використала це. Це був добре підготовлений ґрунт, додав Казанський.

Повністю інтерв'ю з Казанським: дивіться відео

Казанський про долю Донбасу та Криму