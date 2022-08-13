Лякати донеччан "злими бандерівцями" почали регіонали: Казанський пригадав, як це було
На словах російське керівництво нібито звільняє Донбас від "нацистів", тому що його мешканців "пригнічують бандерівці". Насправді ж країна-агресорка навмисне вбиває мирних жителів.
А ці наративи почали використовувати, готуючись до війни з Україною. Денис Казанський розповів, звідки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з'явилися вкиди про "бандерівців". Про це український журналіст і блогер з Донецька сказав в ефірі 24 каналу.
Увага До 24 лютого Донбас впевнено йшов до "придністровського сценарію", – Казанський
Насправді цей наратив почали роздмухувати та піарити ще наші місцеві регіонали, донбаські еліти,
– сказав Казанський.
За його словами, ця історія почалася з політичного протистояння, коли умовні "донецькі" намагалися захопити владу в Україні.
Звідки взявся міф про "бандерівців"
І коли вперше янукович балотувався в президенти й змагався з Ющенком, політтехнологи й зробили цей міф про "бандерівців, які хочуть підкорити Донбас і знищити його промисловість".
"І для того, щоб залучити голоси свого базового електорату, їм треба було його мобілізувати", – додав журналіст.
Як цього досягнути? Треба було створити таке враження, що Донбас – це така фортеця, яка перебуває в облозі. А потім створити образ небезпечного "ворога", часто вигаданого (такими були мешканці Заходу України). Таким чином і залякати донеччан.
І вже у 2014 році росія використала це. Це був добре підготовлений ґрунт, додав Казанський.
Повністю інтерв'ю з Казанським: дивіться відео
Казанський про долю Донбасу та Криму
- До повномасштабного вторгнення було відчуття, що ситуацію з Донбасом та Кримом буде надзвичайно складно вирішити. Тепер є віра, що в осяжному майбутньому Україна відновить контроль над цими територіями.
- Денис Казанський пояснив, що ще роки 2 тому він відчував, що ситуація на Донбасі перетворюється на "придністровський сценарій", коли конфлікт може затягнутися на десятиліття.
- А після того, як росія брутально напала і не змогла втілити свої плани, є віра, що в найближчі роки Україна зможе вигнати окупантів і з Донбасу, і з Криму.