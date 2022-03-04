Міф про "силу" російської армії остаточно зруйновано

Це сталося всього за тиждень війни з нами. Натомість Путін формував цей міф 20 років.

Ядерний тероризм

Єдине, що в нього залишилося – ядерна дубина, якою Кремль буде всіх лякати.

Важливо Захід має усвідомити, що Третя світова війна вже йде

Це єдине, що тримає цю псевдоімперію, більше нічого.

Новий Афганістан

Афганістан став прелюдією для розпаду СРСР, атака України стає прелюдією кінця Росії.

Для цього потрібно перекрити імпорт нафти та газу з російської диктатури – це наша задача номер один.

Росія шантажує світ ядерним вибухом – дивіться відео:

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