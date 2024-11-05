В Індії розбився модернізований в Росії винищувач: це вже друга аварія за 2 місяці

Винищувач МіГ-29 російського виробництва у військово-повітряних силах Індії розбився. Аварія сталася під час тренувального польоту в центральній частині країни. Це дже друга аварія з цими винищувачами за два місяці.

Причиною аварії МіГ-29 стала технічна несправність літака. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Збройні сили Індії в соцмережі X.

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Що сталося з МіГ-29 в Індії

Індія має на озброєнні придбані у Росії винищувачі МіГ-29. У Збройних силах країни прокоментували інцидент літаком.

Літак МіГ-29 Збройних сил Індії розбився поблизу Агри під час навчального польоту через технічну несправність,

– йдеться у дописі.

Пілот виконав маневр, щоб уникнути жертв та руйнувань та катапультувався з літака. Винищувач розбився. Інцидент стався о 16:30 за місцевим часом.

Ним пілотував командир ескадрильї, що означає, що він досить кваліфікований пілот.

Це була модель літака МіГ-29UPG, що модернізовувалася в Росії.

Збройні сили Індії розпочали розслідування для з’ясування причин аварії.

Аварія з МіГ-29 в Індії: дивіться відео

Індійський МіГ-29 падає: дивіться відео

Примітно, що це вже другий втрачений МіГ-29UPG за два місяці. 2 вересня цього року в Індії розбився ідентичний винищувач.

Загалом з 1989 року Індія у катастрофах втратила вже 25 МіГ-29. Ба більше, з 2009 року у країні розбилися вже 11 винищувачів Су-30МКІ, а це 4% всього авіапарку цих літаків.