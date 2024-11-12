Під Сімферополем серія вибухів і потужна пожежа: місцеві діляться відео з місця інциденту

Під Сімферополем пролунала серія вибухів, а також зайнялася пожежа. Інцидент стався на території АЗС у районі ТЕС.

Місцеві кажуть, що пролунало приблизно 10 вибухів. Про це пише 24 Канал із посиланням на кримські телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи та пожежу під Сімферополем

Місцеві розповіли, що горить причіп з бензовозом на АЗС поблизу ТЕС. Вогонь перекинувся на машини, що стояли поряд, а також на інший бензовоз.

Під Сімферополем горить АЗС: дивіться відео

Окрім того, вибухи не перестають лунати.

На АЗС продовжують лунати вибухи: дивіться відео

На місце події виїхали пожежники – щонайменше 40. Попередня площа пожежі – 30 квадратних метрів.

Уже відомо про одного потерпілого. А стовп чорного диму видно з різних районів міста.

Сама заправка розташована приблизно за 10 кілометрів від Сімферополя і поряд із заводом "КримПапір".