Щонайменше 20 загиблих: біля Криту виявили човни з десятками мігрантів

На південь від грецького острова Крит під час рятувальної операції виявили човни із загиблими мігрантами. Кількість жертв сягає щонайменше 20 людей, ще понад сотню вдалося врятувати.

Про проведення кількох операцій у морі повідомило видання DER SPIEGEL із посиланням на берегову охорону Греції та місцеві медіа. За попередніми даними, судна дрейфували приблизно за шість морських миль від селища Калі Ліменес на південному узбережжі острова. Точні причини загибелі людей фахівці наразі не озвучують.

Що відомо про масштаби трагедії

Державний мовник ERT повідомив про низку інцидентів, унаслідок яких загинули щонайменше 20 осіб. За його інформацією, 12 тіл виявили біля Калі Ліменес, а ще 8 знайшли на іншому судні. Крім того, щонайменше двоє людей упали у відкрите море та вважаються зниклими безвісти.

Загалом під час трьох рятувальних операцій вдалося евакуювати 133 людини. Пошуки ускладнювалися штормовою погодою та сильним вітром, який вирував у цьому районі.

До рятувальної місії також долучилися сили європейського прикордонного агентства Frontex та екіпаж торговельного контейнеровоза, який помітив одне з аварійних суден.

На одному з виявлених човнів перебували 28 громадян Судану. Вони вирушили в небезпечну морську подорож від узбережжя Лівії ще в середині минулого тижня.

Після прибуття на Крит частину врятованих перевезли автобусами до університетської лікарні столиці острова Іракліона, а інших розмістили в центрах прийому. Двох суданців пасажири впізнали як перевізників, проти них грецькі правоохоронці вже висунули офіційні звинувачення.

До слова, вже найближчими тижнями в Естонії теж очікують посилення міграційного тиску з білоруського напрямку. Відбувається це на тлі настання морозів.