Польські фермери розкидають вздовж кордону з Білоруссю свинячий гній

У Польщі вздовж кордону із Білоруссю розкидають свинячий гній. Цією ініціативою зайнялися польські фермери.

Такі дії поляків пояснюються штурмом польського-білоруського кордону мігрантами. Ситуація там загострилася наприкінці травня 2024 року.

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Фермери сподіваються відлякати біженців-мусульман

Розкидаючи гній під білоруським кордоном, фермери сподіваються відлякати "нелегалів із мусульманських країн".

Ми розраховуємо, що якщо ми розіллємо свинячий гній, то мігранти не проїдуть цією смугою, оскільки це не відповідає їхнім переконанням, їхній вірі,

– кажуть польські фермери.

Додамо, що масові хвилі нелегальних мігрантів з Близького Сходу ринули до польсько-білоруського кордону у 2021 році на тлі санкцій Європи проти Лукашенка через фальсифікацію президентських виборів. Тоді деякі європейські країни були впевнені, що самопроголошений президент Білорусі навмисно створює міграційну кризу.

Деякий час ситуація на кордоні була спокійною. Втім, 28 травня 2024 року нелегали знову активізувалися: тоді вони закидали польських прикордонників палицями, гілками та камінням. А одного із них навіть поранили саморобним списом з палиці та ножа. На жаль, згодом прикордонник помер.

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