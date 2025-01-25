США можуть відправити тисячі військових та техніку на кордон з Мексикою, – WP

Влада Сполучених Штатів готується відправити тисячі додаткових військовослужбовців до американсько-мексиканського кордону. Окрім цього, туди можуть направити броньовані машини Stryker.

За словами чотирьох американських чиновників, Пентагон поспіхом розробляє варіанти операції, яку президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайною ситуацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Дивіться також Мексика відмовилася приймати один літак із депортованими нелегалами зі США, – NBC News

Що відомо про ситуацію на американсько-мексиканському кордоні

У виданні кажуть, що, у разі схвалення, додаткові військовослужбовці та техніка, значно розширять військову присутність від Техасу до Каліфорнії, де близько 2500 американських військових допомагають Митно-прикордонній службі США виявляти та затримувати мігрантів, які намагаються нелегально в'їхати до Сполучених Штатів.

Один із чиновників каже, що деякі підрозділи вже отримали повідомлення про те, що вони, за потреби, будуть залучені до цієї операції.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ повідомляли, що кількість відправлених американських військових на кордон з Мексикою становитиме близько тисячі. Однак, наразі невідомо, коли саме США вдадуться до таких дій.

Нагадаємо, що Дональд Трамп також підписав указ про закриття південного кордону Сполучених Штатів, тобто кордону з Мексикою. У тексті документа повідомляється, що цей крок спрямований на захист громадян США від нелегальної міграції. Відтепер в'їзд іноземців через цей кордон призупинено.