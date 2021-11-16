Міграційна криза на кордоні Польщі стає напруженішою: Москва готова до підвищення ставок

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає дедалі напруженішою. Польські військові зафіксували, як до кордону привозять нові групи мігрантів на мініавтобусах.

Білоруські силовики сліпили лазарем польських прикордонників, намагалися зірвати колючий дріт на кордоні з Польщею, коли неподалік чекала група мігрантів. У справу втрутилися польські прикордонники і спроби штурму кордону припинилися. Польща направила на свій східний рубіж 12 тисяч солдатів, аби допомогти прикордонникам стримувати нелегалів.

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Лукашенко заговорив про ймовірність війни

За різними оцінками, на кордоні Польщі і Білорусі вже скупчилося від 5 до 8 тисяч нелегалів. В Мінську всі обвинувачення щодо спровокованої міграційної кризи відкидають. Натомість обвинувачують Брюссель у гуманітарній кризі, а Польщу в тому, що вона провокує Білорусь, перекидаючи на свої східні кордони військовиків.

Лукашенко навіть заговорив про ймовірність війни і заявив, що йому потрібна допомога Москви, аби протистояти нібито навалі із Заходу.

"Мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер". Мені треба декілька дивізіонів на західному та південному напрямках. Хай стоять", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Міграційна криза на білорусько-польскому кордоні: дивіться відео

Варшава планує застосувати 4 статтю договору про НАТО

В Польщі припустили, що біоруський диктатор під тиском Москви може піти на кардинальні кроки. Відтак закликали НАТО негайно провести консультації, аби скоординувати спільні дії із захисту зовнішніх кордонів об'єднання.

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Варшава спільно з Ригою і Вільнюсом планує застосувати 4 статтю договору про НАТО. Вона передбачає скликання екстрених консультацій, якщо виникає загроза територіальній цілісності одного з членів Альянсу.

Немає сумнівів у тому, що справа зайшла надто далеко. Ми вже знаємо, що одних слів недостатньо, щоб зупинити білоруський режим. Ми розуміємо, що будуть потрібні посилені санкції,

– заявив Матуеш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі.

Та санкції можуть не спрацювати, зазначили експерти, адже міграційною кризою керують з Москви.

Росія робить це в першу чергу для того, щоб мати додатковий важіль впливу на Європу, оскільки перед нею зараз стоїть питання сертифікації "Північного потоку-2". Вона хоче більше підвищити ставки для того, щоб змусити країни ЄС, НАТО йти на ті поступки, кроки, які їй були б вигідні. Марія Авдєєва Директорка з досліджень Європейської дослідної асоціації

Водночас експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов сказав, що взагалі виграшна ситуація завжди у тих, хто організував конфлікт, тому що "хто його увімкнув, той може вимкнути". Саме тому технологія керованого конфлікту застосовується великими країнами проти маленьких країн або своїх суперників.

Росія може перекинути до Білорусі додаткові підрозділи

Росія ще й додає жару в багаття. Російські бомбардувальники спільно з білоруськими прикордонниками почали патрулювання західних рубежів Білорусі. У Москві це пояснили тим, що війська НАТО впритул підійшли до кордонів Союзної держави і Кремль лише допомагає протистояти тиску Альянсу на сусідню країну.

Якщо на кордоні буде загострення, якщо туди перекинуть додаткові підрозділи польської армії, так і армії союзників по НАТО, то, звичайно, Росія може перекинути туди авіатехніку, засоби протиракетної оборони та війська спеціального призначення. Ігор Попов Експерт Українського інституту майбутнього

Підвищення ставок з обох боків може призвести до серйозного загострення. У Москві вже готові до такого розвитку подій.

Марія Авдєєва зазначила, що може бути провокаційний, ескалаційний сценарій. Тобто для Білорусі, в першу чергу для Росії як головної країни, яка за цим стоїть, було б дуже вигідно спровокувати застосування Польщею зброї.

Вони б це демонстрували як те, що країна НАТО фактично зі зброєю нападає або щось робить з Білоруссю, яка є членом Союзної держави. Марія Авдєєва Директорка з досліджень Європейської дослідної асоціації

Жертвами цих маніпуляцій Лукашенки і Путіна стануть прості люди, які повірили, що за кордоном Білорусі їх чекає нормальне життя в спокійній Європі.