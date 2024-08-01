Депутати Тернопільської облради знову звільнили Головка, який щойно поновився на посаді

Львівський адміністративний суд 1 серпня поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Проте вже цього ж дня депутати знову його звільнили.

Попереднього разу Михайла Головка звільнили у жовтні 2023 року – "за" висловилися всі депутати, що були присутніми на засіданні. Саме це рішення й оскаржував політик у суді.

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Ще одне звільнення Головка

Повідомляється, що звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Голосування на звільнення Михайла Головка / Укрінформ

Попереднього разу ексголова назвав звільнення незаконним, зазначаючи що 24 жовтня сам ініціював скликання сесії – вона нібито мала відбутися 8 листопада, але за невідомих причин пройшла раніше. Восьмий апеляційний суд підтримав скаргу Головка.

Варто вказати, 26 червня 2023 року Михайлу Головку повідомили про підозру у хабарництві. Його звинувачують у вимаганні майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.