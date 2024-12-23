Ексголову госпсуду Львівщини Юркевича арештовано у справі про мільйонний хабар

Ексголову господарського суду однієї з областей взяли під варту із правом внесення застави. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на САП. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього керівника господарського суду Львівщини Михайла Юркевича.

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Юркевич перебуватиме під вартою до 20 лютого

Запобіжний захід ВАКС призначив Юркевичу у понеділок, 23 грудня.

Він разом із ще одним суддею вимагав 1 мільйон доларів хабаря у представника приватної компанії. Вони обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних рішень" у судових справах.

Було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 75 тисяч доларів.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного ексголови суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави", – йдеться у повідомленні САП.

Запобіжний захід діятиме до 20 лютого 2025 року включно. Юркевича взяли під варту в залі суду.

Досудове розслідування триває.