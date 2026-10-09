У Чорногорії затримали керівника російського проєкту "Рибарь" Михайла Звінчука, – ЗМІ

Чорногорські правоохоронці провели спецоперацію та затримали фігурантів відомого російського пропагандистського проєкту "Рибарь". Серед затриманих опинився безпосередній керівник цієї мережі, який перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє місцеве видання Vremje.

Що відомо про затримання?

Головним фігурантом став Михайло Звінчук. Разом із ним вранці 9 жовтня у місті Рісан на березі Которської затоки затримали Валерію Звінчук та ще трьох осіб. До операції, окрім поліції, залучили Агентство національної безпеки Чорногорії.

Наразі офіційних коментарів щодо причин операції немає, а журналісти посилаються виключно на власні джерела в органах безпеки. Проте відомо, що Михайло Звінчук перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС. Європейські структури звинувачують його проєкт у проведенні гібридних операцій, поширенні дезінформації та державній пропаганді Росії.

У Євросоюзі наголошували, що Звінчук входить до спеціальної робочої групи, яку Володимир Путін створив у грудні 2022 року для координації мобілізації на війну проти України. Сам проєкт має значний вплив: його російськомовний телеграм-канал налічує понад півтора мільйона підписників, а англомовний читають майже 80 тисяч користувачів.

Варто зазначити, що діяльністю мережі раніше зацікавилися у США. У 2024 році на сайті програми Держдепартаменту з'явилося оголошення про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування осіб, причетних до проєкту "Рибарь", через їхнє втручання в американську політику.