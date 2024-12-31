Помер видатний конструктор, Герой України Михайло Борисюк

На 91-му році життя, 31 грудня, відійшов у вічність Михайло Борисюк – Герой України та колишній генеральний конструктор Харківського конструкторського бюро імені Морозова. Він мав репутацію інноватора та надихав молодих конструкторів та інженерів.

Михайло Борисюк значну частину свого життя присвятив зміцненню обороноздатності України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду.

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Що відомо про Михайла Борисюка

Михайло Дем’янович присвятив своє життя зміцненню оборонного потенціалу країни. Завдяки його таланту та праці Харків став центром інновацій у танкобудуванні, а Україна отримала міжнародне визнання як один із лідерів у цій галузі.

Борисюк став піонером у розробці бронетехніки за стандартами НАТО, що стало вагомим кроком для української оборонної промисловості.

Михайло Дем’янович завжди підтримував ініціативи, спрямовані на розвиток Харкова, цікавився долею молодих інженерів і конструкторів, надавав їм допомогу та надихав своїм прикладом. Його щирість, людяність і готовність прийти на допомогу залишаться в пам’яті всіх, хто його знав і мав честь працювати поруч із ним,

– йдеться в повідомленні міськради Харкова.

З 2002 по 2011 рік Борисюк обіймав посаду генерального конструктора зі створення бронетехніки та артилерійських систем України, зробивши значний внесок у розвиток оборонної галузі.