Два головні завдання: що найперше має зробити Драпатий на посаді головнокомандувача
Зеленський призначив головкомом ЗСУ Михайла Драпатого. На посаді він замінив Олександра Сирського. 24 липня його офіційно представили керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України. Наразі йому важливо здійснити аудит у військах.
На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що цей аудит має призвести до розформування непотрібних, а таких, з його слів, багато, військових частин.
На чому Драпатому варто зосередитись?
Військовий експерт висловив думку, що Михайло Драпатий після проведеного в армії аудиту має наповнити особовим складом ті корпуси, які були створені у 2025 році та досі повною мірою не використовуються через нестачу в них військових. Світан вважає, наповнення корпусів бійцями має відбуватися також шляхом зняття бронювання з правоохоронців, а не через "бусифікацію".
Це перші два завдання Драпатого. Треба розформувати ті частини, які зараз не те що неефективні, а непотрібні. Але для того, аби розуміти, які необхідні, а які ні – треба визначитися з цілями,
– озвучив Світан.
Вже під окреслені завдання, як пояснив полковник запасу ЗСУ, готується відповідний план дій. Далі непотрібні для цих завдань військові частини, з його слів, варто розформувати, а вивільнених військовослужбовців перевести у ті, які нині ключові.
Зараз важливо наповнити корпуси. По-перше, їх треба зібрати. В нас понад 10 корпусів розкидані по лінії фронту. Один батальйон корпусу в одному місці, друга його бригада – в іншому. Не може командир керувати батальйоном, який десь в районі Херсона і бригадою, яка перебуває біля Харкова. Це недолуго, бо навіщо тоді корпуси створювали? Треба завершити цю корпусну реформу до кінця,
– зауважив Світан.
Для цього слід знайти резерви, а їх, як зазначив військовий експерт, достатньо всередині самої армії. Проте він вкотре наголосив, що аби забезпечити ротацію військ, сьогодні потрібно залучити до лав ЗСУ правоохоронців.
Повне інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться у відео