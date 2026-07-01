Росії буде боляче: росвоєнкори ниють через призначення Драпатого на посаду Головкома ЗСУ
Президент Зеленський 21 липня повідомив про зняття з посади Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Натомість його посаду займе Михайло Драпатий.
Російські воєнкори сприйняли цю новину з розчаруванням, передає 24 Канал.
Що пишуть росіяни про Драпатого?
У своїх телеграм-каналах росвоєнкори називають Сирського "аналогом" свого Герасимова.
А призначення Драпатого вважають поганою новиною для себе, що цілком логічно.
Адже саме він навесні 2014 у віці 31 року здійснив прорив у Маріуполі. Кадри, як БМП Драпатого перелетіла через сепаратистські барикади, облетіли увесь інтернет і стали культовими, а сміливий командир одразу завоював повагу суспільства.
Тоді Драпатий був майором та командував 2 механізованим батальйоном 72 ОМБр.
Зверніть увагу! Більше деталей про Михайла Драпатого можете дізнатися за посиланням.
Він нас ненавидить і послідовно ненавидить. А значить намагатиметься вбивати, незважаючи на жодні моральні обмеження. Питання лише в тому: а ми будемо такими у відповідь… Чи нарешті повернемо собі ініціативу ескалації?
– бідкається один із пропагандистів.
Росіяни зауважують, що 43-річний Драпатий починав боротися проти їхньої агресії це командиром батальйону.
Це для нас погано. Генерал, який висунувся на війні та розуміє її, дуже складний супротивник,
– заявив ще один російський воєнкор.
До слова, сам Драпатий, реагуючи на своє призначення, наголосив, що працюватиме відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають Україну.