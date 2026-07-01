Росії буде боляче: росвоєнкори ниють через призначення Драпатого на посаду Головкома ЗСУ

Президент Зеленський 21 липня повідомив про зняття з посади Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Натомість його посаду займе Михайло Драпатий.

Російські воєнкори сприйняли цю новину з розчаруванням, передає 24 Канал.

Що пишуть росіяни про Драпатого?

У своїх телеграм-каналах росвоєнкори називають Сирського "аналогом" свого Герасимова.

А призначення Драпатого вважають поганою новиною для себе, що цілком логічно.

Адже саме він навесні 2014 у віці 31 року здійснив прорив у Маріуполі. Кадри, як БМП Драпатого перелетіла через сепаратистські барикади, облетіли увесь інтернет і стали культовими, а сміливий командир одразу завоював повагу суспільства.

Тоді Драпатий був майором та командував 2 механізованим батальйоном 72 ОМБр.

Зверніть увагу! Більше деталей про Михайла Драпатого можете дізнатися за посиланням.

Він нас ненавидить і послідовно ненавидить. А значить намагатиметься вбивати, незважаючи на жодні моральні обмеження. Питання лише в тому: а ми будемо такими у відповідь… Чи нарешті повернемо собі ініціативу ескалації?

– бідкається один із пропагандистів.

Росіяни зауважують, що 43-річний Драпатий починав боротися проти їхньої агресії це командиром батальйону.

Це для нас погано. Генерал, який висунувся на війні та розуміє її, дуже складний супротивник,

– заявив ще один російський воєнкор.

До слова, сам Драпатий, реагуючи на своє призначення, наголосив, що працюватиме відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають Україну.