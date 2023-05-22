ЗМІ писали про можливе призначення Михайла Федорова прем'єром: що кажуть у Мінцифри

У мережі повідомляли, що міністра цифрової трансформації Михайла Федорова нібито можуть призначити прем'єром. Про це писали з посиланням на неназваного нардепа з фракції "Слуга народу".

Пресслужба Мінцифри відреагувала на такі повідомлення ЗМІ. У коментарі 24 Каналу відомство заявило, що поки не підтверджують цю інформацію.

Зверніть увагу Федорова призначили на нову посаду, та він очолюватиме й Мінцифру

Що цьому передувало

Зауважимо, що про нібито можливе призначення Михайла Федорова прем'єром повідомляли УНН з посиланням на депутата з фракції "Слуга народу". Однак, на кого саме, не вказали.

Співрозмовник агентства зазначав: "Кажуть, є погоджений США новий молодий прем'єр. Заміну готують найближчим часом. На скільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і ще триває набір фахівців".

Раніше Федоров відповів, чи хотів би стати прем'єром

У квітні в інтерв'ю Liga.net Михайло Федоров відповів на запитання, чи хотів би стати прем'єром.

"По-перше, я не хочу бути прем'єром. По-друге, я сподіваюся, що цього ніколи не відбудеться. Я поважаю прем'єра (Шмигаля – 24 Канал) і хочу працювати в його команді. У мене така філософія: коли ти працюєш в уряді, ти не повинен взагалі думати про інші посади, тому що вони тоді керують тобою і говорять, що ти можеш робити, а що – ні", – наголосив Федоров.