Зеленський анонсував терміни призначення Федорова міністром оборони

Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова міністром оборони вже найближчим часом. Президент висловив сподівання, що народні депутати підтримають кандидатуру Федорова під час голосування у Верховній Раді.

Глава держави очікує ухвалення стратегічних рішень у сфері оборони. Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Коли відбудеться призначення Федорова?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова міністром оборони вже наступного тижня.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь Федорова, яка стосувалася плану захисту України та стратегічних рішень у сфері оборони. Президент висловив сподівання, що народні депутати підтримають кандидатуру нового очільника Міноборони під час голосування у Верховній Раді.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткий план дій як у сфері оборони, так і в дипломатії, однак визначальним залишається рівень рішучості міжнародних партнерів і тиск на Росію. Він підкреслив, що війну можливо завершити лише через посилення тиску на державу-агресора.

Що відомо про останні кадрові зміни Зеленського?