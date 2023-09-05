Російському олігарху Фрідману повідомили про підозру в Україні

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він фінансує російську агресію в Україні.

Фрідман з початку повномасштабного вторгнення "влив" близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів Росії. Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.

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Фрідману повідомили про підозру

Як розповіли правоохоронці, для фінансування загарбницьких "проєктів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань Росії, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі Росії мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України,

– зазначили у СБУ.

Тому Фрідману повідомили про підозру за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Зазначається, що наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Зараз тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у санкційних списках від США опинилися засновники "Альфа-групп". Зокрема, мовиться про російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.