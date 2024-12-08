Назавжди 22: на війні загинув снайпер з Вінниччини Михайло Котюжанський

Війна продовжує забирати в України її найкращих синів та доньок. Зокрема, стало відомо про загибель 22-річного снайпера другої категорії Михайла Котюжанського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тульчинську райдержадміністрацію.

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Що відомо про загибель воїна на Харківщині

Зазначається, що Михайло Котюжанський народився 19 вересня 2002 року. Військовий жив у селі Заболотне Крижопільської громади.

Михайло служив у війську снайпером (другої категорії) 3 відділення снайперів 1 взводу снайперів спеціального призначення роти снайперів спеціального призначення.

Військовий зник безвісти 12 листопада 2024 року після артилерійського обстрілу поблизу Колісниківки Куп'янського району. Тіло Героя виявили 2 грудня 2024 року під час проведення пошукових заходів

Схиляємо голови в глибокій скорботі, поділяємо біль непоправної втрати й щиро співчуваємо рідним, близьким Михайла. На жаль, кривава війна забирає життя найкращих синів України,

– повідомили у Тульчинській адміністрації.

Михайло Котюжанський загинув на війні / фото Тульчинська райдержадміністрація

Українському оборонцю назавжди лишилося 22.