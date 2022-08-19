У Зеленського сказали, як росія з допомогою переговорів хоче виграти час для продовження агресії
Джерело:ОП
У Офісі Президента пояснили, чому росія хоче мирних перемовин. Радник Андрія Єрмака розповів, що насправді "це не щира пропозиція, а пастка".
Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів під час інтерв'ю. Також він пригадав, що для того ж росія застосовує ядерний шантаж.
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В ОП пояснили, для чого росії перемовини
Так, росія хоче мирних переговорів. Однак це не щира пропозиція, а пастка. Бо йдеться не про припинення війни, а про зміцнення своїх позицій. Вона хоче закріпити територіальні здобутки, поки перебуває на вершині військових можливостей,
– пояснив Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу Президента додав, що насправді:
- "велика угода про війну і мир неможлива, тому що росія в цьому не зацікавлена;
- у кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом;
- також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає".
Саме з цією метою росія влаштовує енергетичний шантаж Європи. кремль сподівається, що брак газу в разі суворої зими призведе до зменшення підтримки України з боку ЄС.
росія хоче зробити Україну "ініціаторами нового етапу війни"
Михайло Подоляк пояснив, якщо Україна погодиться сісти за стіл переговорів з росією і буде перемир'я, то кремль висуне ультиматум, мовляв: "Україна має визнати наявну лінію фронту новим кордоном. Ми, звичайно, не погоджуємося на анексію чотирьох наших областей. Бойові дії відновлюються. Тоді російська пропаганда поширює у Європі меседж: дивіться, війна закінчилася, але Україна знову атакує. Вони роблять нас ініціаторами нового етапу війни".
Радник глави Офісу Президента пояснив, що:
- в Європі можуть не зрозуміти справжніх мотивів агресора;
- адже в ЄС довго існувала думка, що росія є хорошим партнером із величезним ресурсним потенціалом;
- включення її в один економічний простір мало б посилити безпеку в регіоні.
Останні новини щодо перемовин з росією
- Володимир Зеленський 18 серпня у Львові після зустрічі з Реджепом Ердоганом і Антоніу Гутеррешем заявив, що перемовини з росією можливі, лише коли вона звільнить окуповані території.
- У цей же день президент Туреччини заявив, що Анкара працює для зупинення війни за столом переговорів.
- Політолог Тарас Семенюк пояснив, що основна ціль Ердогана – будувати із себе посередника,
- Окрім того, Михайло Подоляк, коментуючи візит Ердогана у Львів, пояснював, що путін хоче через будь-кого посадити нас за стіл переговорів.
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