У Зеленського сказали, як росія з допомогою переговорів хоче виграти час для продовження агресії

У Офісі Президента пояснили, чому росія хоче мирних перемовин. Радник Андрія Єрмака розповів, що насправді "це не щира пропозиція, а пастка".

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів під час інтерв'ю. Також він пригадав, що для того ж росія застосовує ядерний шантаж.

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В ОП пояснили, для чого росії перемовини

Так, росія хоче мирних переговорів. Однак це не щира пропозиція, а пастка. Бо йдеться не про припинення війни, а про зміцнення своїх позицій. Вона хоче закріпити територіальні здобутки, поки перебуває на вершині військових можливостей,

– пояснив Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу Президента додав, що насправді:

"велика угода про війну і мир неможлива, тому що росія в цьому не зацікавлена;

у кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом;

також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає".

Саме з цією метою росія влаштовує енергетичний шантаж Європи. кремль сподівається, що брак газу в разі суворої зими призведе до зменшення підтримки України з боку ЄС.

росія хоче зробити Україну "ініціаторами нового етапу війни"

Михайло Подоляк пояснив, якщо Україна погодиться сісти за стіл переговорів з росією і буде перемир'я, то кремль висуне ультиматум, мовляв: "Україна має визнати наявну лінію фронту новим кордоном. Ми, звичайно, не погоджуємося на анексію чотирьох наших областей. Бойові дії відновлюються. Тоді російська пропаганда поширює у Європі меседж: дивіться, війна закінчилася, але Україна знову атакує. Вони роблять нас ініціаторами нового етапу війни".

Радник глави Офісу Президента пояснив, що:

в Європі можуть не зрозуміти справжніх мотивів агресора;

адже в ЄС довго існувала думка, що росія є хорошим партнером із величезним ресурсним потенціалом;

включення її в один економічний простір мало б посилити безпеку в регіоні.

Останні новини щодо перемовин з росією

Володимир Зеленський 18 серпня у Львові після зустрічі з Реджепом Ердоганом і Антоніу Гутеррешем заявив, що перемовини з росією можливі, лише коли вона звільнить окуповані території.

У цей же день президент Туреччини заявив, що Анкара працює для зупинення війни за столом переговорів.

Політолог Тарас Семенюк пояснив, що основна ціль Ердогана – будувати із себе посередника,

Окрім того, Михайло Подоляк, коментуючи візит Ердогана у Львів, пояснював, що путін хоче через будь-кого посадити нас за стіл переговорів.

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