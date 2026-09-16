Трудова та сексуальна експлуатація студентів у ВНЗ Поплавського: поліція проводить розслідування

Правоохоронці розслідують діяльність керівництва Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та приватного Київського університету культури (КУК). Вони, ймовірно, експлуатують своїх студентів.

Ці університети пов'язані з Михайлом Поплавським. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва.

Що відомо про справу?

Слідство встановило, що студентів неофіційно залучали до роботи в закладах "Пан Чебурек" та "Батьківська хата", що належать Михайлу Поплавському. Окрім того, деяких студенток відправляли на приватні заходи з можливою сексуальною експлуатацією. Керівництво КНУКіМ та КУК використовувало матеріальну або академічну залежність.

У документі йдеться про те, що комунікацією про так зване працевлаштування студентів, за даними слідства, міг займатись виконувач обов'язків ректора КНУКіМ. У лютому цього року ним став Ігор Комарніцький.

Правоохоронці встановили 60 студентів обох навчальних закладів, яких долучили до роботи в ресторанах Поплавського. Поліція перевірить їхні платежі за понад два роки. Вони хочуть з'ясувати, хто переказував гроші, скільки та яке було призначення коштів.

Хто такий Михайло Поплавський?

Михайло Поплавський був ректором КНУКіМ з 1995 по 2014 рік. Він також був народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань.

Згодом співак став президентом КНУКіМ, зберігаючи ключову роль в управлінні університетом. У 2021 році він був переобраний на цю посаду, й перебуває на ній досі.

Поплавського неодноразово звинувачували в експлуатації студентів для популяризації власної творчості. Також ректора звинувачували у сексуальній експлуатації.

Окрім того, у травні цього року поліція проводила обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв. Тоді студентів не впускали до будівлі.