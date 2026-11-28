Керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач розповів про нові випадки тиску на свою команду під час роботи над матеріалами про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. За його словами, журналістам стежили за автомобілями, перешкоджали орендувати транспорт, а до їхніх родичів уночі приїжджали невідомі машини.

Про це Ткач розповів під час церемонії нагородження премії УП100 "Свобода бути", запис якої опублікували у Facebook.

Як тиснули на журналістів під час розслідування щодо Арахамії?

За словами Ткача, із червня 2026 року журналісти почали вивчати вплив Давида Арахамії. Протягом приблизно двох місяців голова парламентської фракції кілька разів телефонував йому та запитував, що знімальна група робить біля об'єктів, пов'язаних із ним.

Журналіст припустив, що за автомобілями команди могли стежити через камери системи "Безпечне місто". Для роботи знімальна група орендувала машини та періодично їх змінювала.

Одного разу орендоване авто зупинила поліція. За словами Ткача, правоохоронець вимагав від оператора розблокувати телефон, пояснюючи це тим, що журналісти нібито могли знімати секретну будівлю.

Наступного дня поліція зупинила працівника компанії, яка надавала автомобіль в оренду, і попередила його, що журналісти нібито займаються "поганими речами". Згодом на СТО, куди доправили машину, приїхали поліція та представники ТЦК. Після цього керівник компанії повідомив редакції, що більше не зможе надавати їй автомобілі.

Ткач також заявив, що за знімальною групою стежили кілька екіпажів автомобілів з оперативними номерними знаками. За його словами, невідомі машини вночі приїжджали й до помешкань батьків журналістів. Він припустив, що ці автомобілі могли бути пов'язані із СБУ.

Що Ткач розповів про тиск на знайомих і близьких?

Окремо журналіст розповів про випадок із літньою жінкою, якій він та його колеги допомагають із 2021 року. За словами Ткача, у серпні 2026-го вона попросила його написати розписку про те, що він не претендує на її квартиру.

Жінка пояснила, що двоє невідомих чоловіків перестріли її на вулиці та заявили, нібито журналіст хоче забрати її житло. Ткач передав їй гроші та написав відповідну розписку. Він також припустив, що до залякування жінки могли бути причетні правоохоронці.

Журналіст заявив, що, за інформацією його джерел у політичних колах, Давид Арахамія звертався до певних посадовців із проханням вплинути на редакцію.

Наприкінці виступу Михайло Ткач також анонсував нове розслідування, над яким зараз працює команда "Української правди". Журналіст із іронією зауважив, що матеріал, на його думку, сподобається не лише голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, а й колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Що передувало заявам Михайла Ткача?

27 листопада головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що автомобілі з оперативними номерами з'являються вночі біля помешкань батьків журналістів видання. Редакція пов'язала ці випадки зі своєю роботою над матеріалами про Давида Арахамію.

Також в УП заявили, що мають підстави вважати голову фракції "Слуга народу" та його оточення причетними до організації медійної кампанії проти видання.

Американська організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала українську владу розслідувати повідомлення про стеження за журналістами "Української правди".