Я помираю, – у Politico опублікували колонку від Саакашвілі

Експрезидент і в'язень Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів про те, як опинився за ґратами. Політик стверджує, що у цьому винен російський диктатор Владімір Путін.

Саакашвілі каже, що після маніакального та неспровокованого військового вторгнення Росії в Україну Грузія та інші країни регіону продовжували "сповзати до Кремля". Водночас народ країни підтвердив свою відданість демократії, протестуючи на вулицях проти закону про "іноземних агентів".

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"Війна в Україні оголила справжні імперіалістичні амбіції Путіна"

Колишній президент розповідає, що навіть у тюрмі, де він бореться за те, щоб залишитися живим, він продовжує захищати демократію від Путіна та його союзників.

Я політичний в'язень у Грузії – країні, яку я очолював як президент із 2004 по 2013 рік і наполегливо працював, щоб переорієнтуватися на демократію та Захід,

– зазначає Саакашвілі.

Після кількох місяців перебування при владі лідери Європи та США хвалили його за підтримку демократії та вільних ринків і припинення контролю над Грузією з боку організованих злочинних синдикатів.

Однак у серпні 2008 року Путін віддав наказ про вторгнення до Грузії, що призвело до війни. Замість того, щоб тікати, політик був сповнений рішучості боротися та протистояти агресії Путіна.

Згодом Росія контролювала понад 20 відсотків території Грузії, яку вона утримує досі – території Абхазії та Південної Осетії. Після війни Саакашвілі очолював першу мирну передачу влади в результаті демократичних виборів у регіоні.

"У той час і протягом кількох років після війни у ​​2008 році я намагався попередити своїх західних колег про імперіалістичні амбіції Путіна та загрозу, яку він становив. Але в той час, як Захід висловлював таку необхідну підтримку та солідарність з нашою справою, мало хто сприймав загрозу путінського мілітаризму серйозно", – стверджує політв'язень.

Очевидно, що безглуздий наратив Кремля про те, що уряд Саакашвілі якимось чином спровокував війну, викликав достатньо сумнівів у багатьох на Заході.

"Звісно, ​​війна в Україні оголила справжні імперіалістичні амбіції Путіна щодо відновлення радянської імперії шляхом анексії її колишніх територій, але я не відчуваю задоволення від того, що маю рацію. Тому що чоловік, який колись погрожував "підвісити мене за яйця", безсумнівно, несе відповідальність за моє теперішнє скрутне становище", – йдеться у повідомленні.

Саакашвілі піддавався катуванням

Коли експрезидент повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання, його заарештувала грузинська влада. З того часу він перебуває у в'язниці на підставі чуток і політично вмотивованих звинувачень у "зловживанні владою", які тільки Кремль і нинішній грузинський уряд вважають законними.

"А під час ув'язнення моє здоров'я різко погіршилося. Я зараз вмираю", – наголошує Саакашвілі.

Він розповідає, що його систематично катували, фізично та психологічно, і наразі є докази отруєння його важкими металами. Зараз політик страждає на понад 20 серйозних хвороб, усі з яких розвинулися під час ув'язнення.

Смерть Саакашвілі спричинить хаос в країні

Політик пише, що без допомоги Конгресу та адміністрації Байдена, а також парламентів ЄС і Великої Британії, нинішній уряд продовжуватиме закривати очі не лише на демократію, але й на верховенство права, а основні стовпи прав людини продовжуватимуть розмиватися в Грузії.

"Також стає все більш очевидним, що я скоро помру, якщо не отримаю належної медичної допомоги за межами країни. Я продовжую закликати США та міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб врятувати моє життя, застосовуючи дипломатичний тиск на уряд Грузії та вводячи економічні санкції проти Бідзіни Іванішвілі та його соратників", – наголошує політик.

Саакашвілі додає, що його смерть може спричинити політичний хаос у Грузії. Крім того, мученицьку смерть експрезидента, безперечно, вважатимуть перемогою Путіна – потужним символом для всіх лідерів у Грузії, які не зможуть протистояти російському імперіалізму.

Однак, якщо Конгрес США та адміністрація Байдена зможуть співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити звільнення політика за допомогою санкцій, економічних ембарго, призупинення фінансування та візових обмежень, це сильно вдарить по Путіну. За словами Саакашвілі, такі дії підтвердять те, США та Європа залишаються відданими ідеалам демократії, порядності та справедливості.