На війні в Україні загинув латвійський доброволець з позивним "Латвієць"

В Україні у ході бойових дій загинув доброволець з Латвії Микита Таренов. Він мав позивний "Латвієць".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DELFI.

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Що відомо про смерть латвійського добровольця

Так, інформацію про гибель Таренова латвійському телебаченню підтвердив співрозмовник, який мав близькі зв’язки з "Латвійцем". Окрім цього, про смерть добровольця повідомляли й кілька акаунтів у соцмережах, що висвітлюють події в Україні.

Речниця МЗС Латвії Діана Егліте у коментарі агентству LETA зазначила, що наразі офіційне підтвердження з боку українських військових відомство ще не отримало. Міністерство оборони Латвії зазначило, що також очікує на офіційну інформацію від української сторони. Однак там підтвердили, що Микита Таренов не проходив службу у складі Національних збройних сил Латвії.

Микита Таренов загинув на війні проти Росії / фото з приватного архіву

Зазначається, що це вже третій латвійський доброволець, який загинув з початку повномасштабного вторгнення, воюючи на боці українських сил.

До речі, 17 травня стало відомо, що в Луганську окупанти засудили громадянина Австралії Оскара Дженкінса. Йому дали 13 років в'язниці за участь у війні на боці України. Він долучився до міжнародної бригади українських військових ще у 2022 році.