"Голодні українки": Лісовий відреагував на скандал із професором Василенком

В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка розгорівся скандал навколо викладача Микити Василенка. Той періодично з'являються на проросійських майданчиках, просуває ворожі наративи, а нещодавно відзначився неприпустимою заявою про українських жінок.

Так, в одному із інтерв'ю професор заявив, що залучення іноземних військових в Україну може "покращити ситуацію з народжуваністю". Адже, мовляв, на них, тут чекатимуть "сотні тисяч голодних українок", передає 24 Канал із посиланням на Бабель.

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Що сказав Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував слова Василенка. Він назвав їх "неприпустимими", особливо, якщо "вони транслюються в інформаційному просторі ворога".

Міністр зауважив, що адміністрація університету розгляне етичні аспекти поведінки цього викладача на відповідній комісії. Лісовому відомо, що етична комісія далеко не вперше скликається через обурливу поведінку Василенка.

Реакція на такі висловлювання й відповідальність за них повинні бути суворими,

– наголосив міністр.

До слова, студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот, допоки Василенка не буде звільнено.