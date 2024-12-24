Студенти КНУ вимагають звільнення професора Василенка після його слів про "голодних українок"

В Інституті журналістики КНУ імені Шевченка спалахнув скандал навколо професора Микити Василенка. Студенти оголосили бойкот.

Доктор філології Василенко в нещодавньому інтерв'ю для YouTube-каналу Олександра Шелеста відзначився сексистськими заявами. Зокрема, він заявив, що іноземні миротворці нібито "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні, передає 24 Канал із посиланням на заяву Студентського парламенту Інституту журналістики.

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Бойкот у КНУ

Як стверджують студенти, Василенко систематично виступав на проросійських майданчиках і займався просуванням ворожих наративів.

З огляду на це, молодь оголосила бойкот допоки скандального викладача не буде звільнено.

Починаючи з 23 грудня 2024 року, студентський парламент відмовився від співпраці з адміністрацією Навчально-наукового інституту журналістики.

Крім того, студенти вимагають негайної реакції на заяву та "забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України".

Якщо адміністрація продовжуватиме ігнорувати думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій,

– йдеться у повідомленні.