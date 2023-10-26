Через "сп***жені гроші" на будівництві ядерного сховища: посадовцю "Енергоатому" вручили підозру
Джерело:"Схеми"
Правоохоронці після журналістського розслідування повідомили про підозру генеральному директору "Атомпроектінжиніринг", відокремленого підрозділу "Енергоатому". Вочевидь, йдеться про Миколу Божка.
Зауважимо, що повідомлення про підозру від НАБУ та САП з’явилось 25 жовтня, а матеріал був опублікований ще до початку повномасштабного вторгнення – у січні 2022-го. Інкримінують чиновнику-енергетику розтрату у розмірі 100 мільйонів гривень.
Дивіться також "Гроші сп***жені": ЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію в Чорнобилі
Розкрадання на будівництві сховища для ядерних відходів
Слідство встановило, що посадовець міг не за призначенням використати гроші, що мали бути використані для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі.
Окрім того, підозри було оголошено ще таким особам:
- начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";
- керівнику приватної компанії, його заступнику;
- працівника юридичного відділу компанії.
НАБУ пише, що у 2017-2020 роках для потреб держпідприємства "Енергоатом" виконувались роботи з будівництва сховища.
У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між "Атомпроектінжиніринг" та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.
Аби незаконно заволодіти коштами, в "Енергоатомі" за допомогою додаткових угод ціну договору збільшили втричі: з 421 мільйона гривень до 1,497 мільярда.
Зокрема, додали до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала втричі дорожче.
У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 мільйонів гривень.
Схема заволодіння 100 мільйонами під час закупівлі систем радіаційного контролю / Інфографіка НАБУ
Варто ще раз наголосити, що цій підозрі передувало журналістське розслідування. Як доказ "Схеми" наводили запис телефонної розмови, що відбулась 28 грудня 2020 року в кабінеті Миколи Божка.
"Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо", – чути на записі.
Посадовець "Енергоатому" говорить про гроші, які "зникли" / Зображення "Схем"