Через "сп***жені гроші" на будівництві ядерного сховища: посадовцю "Енергоатому" вручили підозру

Правоохоронці після журналістського розслідування повідомили про підозру генеральному директору "Атомпроектінжиніринг", відокремленого підрозділу "Енергоатому". Вочевидь, йдеться про Миколу Божка.

Зауважимо, що повідомлення про підозру від НАБУ та САП з’явилось 25 жовтня, а матеріал був опублікований ще до початку повномасштабного вторгнення – у січні 2022-го. Інкримінують чиновнику-енергетику розтрату у розмірі 100 мільйонів гривень.

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Розкрадання на будівництві сховища для ядерних відходів

Слідство встановило, що посадовець міг не за призначенням використати гроші, що мали бути використані для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі.

Окрім того, підозри було оголошено ще таким особам:

начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";

керівнику приватної компанії, його заступнику;

працівника юридичного відділу компанії.

НАБУ пише, що у 2017-2020 роках для потреб держпідприємства "Енергоатом" виконувались роботи з будівництва сховища.

У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між "Атомпроектінжиніринг" та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.

Аби незаконно заволодіти коштами, в "Енергоатомі" за допомогою додаткових угод ціну договору збільшили втричі: з 421 мільйона гривень до 1,497 мільярда.

Зокрема, додали до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 мільйонів гривень.



Схема заволодіння 100 мільйонами під час закупівлі систем радіаційного контролю / Інфографіка НАБУ

Дії осіб кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Варто ще раз наголосити, що цій підозрі передувало журналістське розслідування. Як доказ "Схеми" наводили запис телефонної розмови, що відбулась 28 грудня 2020 року в кабінеті Миколи Божка.

"Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо", – чути на записі.



Посадовець "Енергоатому" говорить про гроші, які "зникли" / Зображення "Схем"