Лише рік, як повернувся з полону: у Моршині раптово помер захисник Микола Комаров
- Микола Комаров, 26-річний захисник, повернувся з полону в лютому 2025 року після чотирьох років ув'язнення.
- Він приєднався до 57 окремої мотопіхотної бригади в березні 2022 року та загинув через рік після повернення з полону.
Після кількох років у полоні до України повернувся Микола Комаров. Невдовзі після звільнення його життя обірвалося.
Захисник жив на волі лише рік після повернення з російської неволі. Про це повідомили у Моршинській міській раді.
Що відомо про трагічну смерть українського захисника?
Під час взаємного обміну полонених у лютому 2025 року до Моршина повернувся 26-річний Микола Комаров, який із 2022 року захищав Луганську область. Останні чотири роки він провів у полоні. Життя чоловіка обірвалося невдовзі після повернення.
У березні 2022 року Микола Комаров добровільно вступив до лав 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вже за місяць після початку служби він потрапив у полон. 5 лютого 2025 року військового було звільнено під час обміну.
Нагадаємо! Під час обміну у лютому 2025 року додому повернулися 150 українських захисників. Серед звільнених – воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
Що відомо про останній обмін військовополонених?
Внаслідок першого у 2026 році обміну полоненими додому повернулися 157 українців, включаючи військових та цивільних. 139 звільнених українців перебували в полоні з 2022 року. Серед них були незаконно засуджені захисники та оборонці Маріуполя.
Відомо, що з російської неволі повернулися військовослужбовці та 7 цивільних. Серед звільнених є 18 оборонців, яких було незаконно засуджено на довготривалі терміни ув'язнення.
З російського полону повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них солдати, сержанти та офіцери.