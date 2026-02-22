Лише рік, як повернувся з полону: у Моршині раптово помер захисник Микола Комаров

Після кількох років у полоні до України повернувся Микола Комаров. Невдовзі після звільнення його життя обірвалося.

Захисник жив на волі лише рік після повернення з російської неволі. Про це повідомили у Моршинській міській раді.

Що відомо про трагічну смерть українського захисника?

Під час взаємного обміну полонених у лютому 2025 року до Моршина повернувся 26-річний Микола Комаров, який із 2022 року захищав Луганську область. Останні чотири роки він провів у полоні. Життя чоловіка обірвалося невдовзі після повернення.

У березні 2022 року Микола Комаров добровільно вступив до лав 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вже за місяць після початку служби він потрапив у полон. 5 лютого 2025 року військового було звільнено під час обміну.

Нагадаємо! Під час обміну у лютому 2025 року додому повернулися 150 українських захисників. Серед звільнених – воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

