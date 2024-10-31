Був командиром відділення РХБЗ: на війні загинув захисник з Калуша

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і дочок. На війні загинув військовослужбовець з Калуша, що на Івано-Франківщині, Микола Коневич.

Трагічну звістку повідомили в Калуській міській раді. Захиснику назавжди залишиться 45 років.

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Микола Коневич загинув на війні

У бою за волю та незалежність України загинув калушанин, молодший сержант Микола Коневич. Героєві назавжди 45...,

– ідеться в повідомленні.

Микола Коневич став на захист України у червні 2022 року. Він служив командиром відділення РХБЗ однієї з військових частин.



У понеділок, 28 жовтня, 2024 року внаслідок поранень, несумісних із життям, яких зазнав внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині, захисник, на жаль, загинув.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Захисника. Низький уклін і вдячність хороброму Воїну за жертовний подвиг в ім'я незалежної України", – написали в Калуській міській раді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!