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24 Канал Новини України Понад 25 років був у професії: росіяни вбили енергетика FPV-дроном
18 серпня, 07:07
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Понад 25 років був у професії: росіяни вбили енергетика FPV-дроном

Данило Жоров

Минулими вихідними Росія атакувала Суми безпілотниками. Один з FPV-дронів країна-агресорка спрямувала в автомобіль працівника Укренерго Миколи Миронова.

Внаслідок атаки чоловік загинув. Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про трагедію?

У компанії розповіли, що Росія цинічним і жорстоким чином вбила Миколу Миронова. Чоловік працював старшим диспетчером Сумської групи оперативного управління. 

На вихідних чоловік просто приїхав до магазину. Проте військові країни-агресорки завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. 

Внаслідок атаки Миронов отримав дуже важкі поранення і загинув. Його дружина наразі перебуває у лікарні. 

В Укренерго розповіли, що чоловік понад 25 років віддав роботі в енергетиці. Останніми роками він не полишив своєї професії, попри безперервні обстріли енергооб’єктів у прифронтовому регіоні. 

У компанії сказали, що колеги згадують Миколу Миронова як порядну, добру й принципову людину. Його поважали за досвід, відповідальність і людяність. 

Вкотре закликаємо світ до згуртованої протидії російській агресії, яка у своїй жорстокості вже перейшла будь-які межі, 
– наголосили в Укренерго.

24 Канал висловлює найщиріші співчуття родичам загиблого.

Ввечері 16 серпня Росія масовано атакувала Суми безпілотниками. У місті пролунали щонайменше 7 вибухів. Ціллю ворога були житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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