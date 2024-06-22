На Дніпропетровщині помер рятувальник: потрапив під удар, ліквідовуючи пожежу після атаки Росії
Джерело:ДСНС
На Дніпропетровщині помер 28-річний рятувальник, який отримав тяжкі травми внаслідок повторного удару Росії по Нікопольському району 8 червня.
Микола Нечипоренко ліквідовував пожежу, спричинену ворожими обстрілами, як раптом агресор підступно вдарив знову.
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Загинув рятувальник Микола Нечипоренко
У суботу, 22 червня, пішов у засвіти начальник караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Йому було всього 28 років.
Рятувальник потрапив під підступний повторний удар окупантів, коли 8 червня у Нікопольському районі ліквідовував пожежу, спричинену ворожими обстрілами.
Він отримав тяжкі травми й цей час боровся за життя до останнього. За час служби врятував не одне життя. Справжній герой, готовий пожертвувати власним життям заради інших. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять,
– наголосили в ДСНС.