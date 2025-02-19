Останній учасник національно-визвольної боротьби: помер зв'язковий УПА Микола Негрич
- На Прикарпатті у віці 95 років пішов з життя Микола Негрич, він був останнім свідком та учасником національно-визвольної боротьби.
- Похорон відбудеться 19 лютого на старому кладовищі в Делятині.
В Івано-Франківській області 18 лютого помер зв'язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Він був останнім свідком та учасником національно-визвольної боротьби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на сторінці Делятинської територіальної громади. Зазначається, що чоловік на власному досвіді знав, як важко й небезпечно для українців було виборювати свободу та незалежність.
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Микола Негрич пішов з життя
Останні роки Микола Негрич жив разом з донькою у будинку Голинських в селищі Делятин, що на Прикарпатті. Відомо, що він був родичем видатного сотенного Гриця Голинського, який боровся за Україну в складі Української галицької армії, а згодом в УПА.
Народився пан Микола 19 грудня 1929 року, а помер у дуже поважному віці 95 років… У 2024 році відзначав ювілей,
– написали в Делятинській територіальній громаді.
Миколу Негрича поховають 19 лютого на центральному старому кладовищі в Делятині.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Негрича. Світла пам'ять!
Нагадаємо, нещодавно також пішла з життя зв'язкова УПА з Івано-Франківщини Марія Атаманюк на псевдо Фіалка. Жінці було 104 роки.