Вважали зниклим безвісти: загинув командир кулеметного взводу Микола Примак з Одещини

Під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області загинув молодший лейтенант Микола Примак. Захисника вважали зниклим безвісти з липня 2024 року.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, передає 24 Канал. Загиблий воював на найгарячіших ділянках бойового протистояння з російськими окупантами.

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Що відомо про загиблого

Микола народився у багатодітній родині в Ізмаїлі й навчався у школі №10. Здобув професію програміста в Ізмаїльському технікумі економіки та права, а згодом – судноводія в Одеській морській академії.

З коханою людиною він створив родину, став татом 2 дітей. Багато працював, але із чергового рейсу повернувся у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Микола пішов захищати рідну землю та майбутнє власних дітей. Командир кулеметного взводу стрілецького батальйону першої танкової бригади воював на найзапекліших напрямках фронту.

Чоловік зник в липні 2024 року. Рідні до останнього сподівалися, що він живий. Однак сумна звістка прийшла у травні 2025 року.

Вічна Пам’ять і Вічна Слава Українському Воїну, який захищав рідну Україну і право українського народу на вільне незалежне щасливе майбутнє – на власній землі та під мирним небом України…

– написав Андрій Абрамченко.

Захисника поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі.

До слова, у бою поблизу Торецька на Донеччині 9 травня загинув стрілець полку поліції особливого призначення Олександр Завгородній. Ворог атакував позицію FPV-дронами; у 42-річного чоловіка залишились 10-річна донька, батько та брат.