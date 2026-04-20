"Завжди мав багато планів": на війні загинув рівнянин Микола Приймак
- На війні загинув лейтенант Микола Приймак внаслідок удару ворожого БпЛА на Харківщині.
- Прощання з ним відбудеться 20 квітня на Майдані Незалежності у Рівному.
Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув лейтенант із Рівного Микола Приймак.
Український військовий загинув на Харківщині, внаслідок удару ворожого БпЛА. Про це повідомили у Рівненській міській раді.
Що відомо про загиблого захисника?
Микола Приймак народився 18 жовтня 1985 року у Рівному. Навчався у школі №25, а згодом отримав 2 вищі освіти: геодезичну та економічну.
Після навчання Приймак очолив підприємство "Конвест-Проект", продовживши сімейний бізнес. У січні 2026 року його мобілізували до лав ЗСУ.
Його улюбленою відповіддю на запитання "Як справи?" було: "У русі!". Він завжди мав багато планів і ще багато хотів зробити. Микола був людиною, яка готова допомогти, коли попросять,
– розповіла сестра військового.
На жаль, у віці 40 років серце українського захисника зупинилося. У військового залишилася мати, сестра, бабуся та дідусь. Прощання з Миколою Приймаком відбудеться в понеділок, 20 квітня, на Майдані Незалежності у Рівному.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Приймака. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Ігор Малахов, український режисер, загинув 29 грудня 2023 року у боях під Авдіївкою. Церемонія прощання з Ігорем Малаховим відбудеться 21 квітня у Києві.
Артур Петров, стендап-комік та військовослужбовець, загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому. Його поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбулась у Києві, де були присутні рідні, колеги та друзі.
На війні загинула молодша сержантка 114 окремої бригади ТрО ЗСУ Аліна Рябцева. Вона підірвалася на міні 12 квітня 2026 року під час виконання завдання з забезпечення бійців їжею.