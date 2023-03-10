У Севастополі звільнили першого українського політв'язня, але він поки не виходить на зв'язок

У тимчасово окупованому Севастополі нарешті звільнили першого українського політв'язня Кремля. Миколу Шиптура затримали ще 9 березня 2014-го за участь у проукраїнській акції.

Підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя засудив Миколу Шиптура до дев'яти років колонії суворого режиму. 7 березня 2023-го політв'язень нарешті вийшов на волю.

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Микола Шиптур нарешті на волі

Після звільнення Шиптура одразу забрали працівники федеральної міграційної служби Росії. Наразі зв'язку з ним немає,

– розповіли в громадській організації.

Відомо, що з документами, які необхідні для перетину кордону, у політв'язня все гаразд.

Що треба знати про політв'язня

Мешканець Івано-Франківська, активіст Євромайдану Микола Шиптур приїхав до Криму разом з однодумцями для участі в акції до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

У березні 2014 року у Севастополі його захопили представники так званої "самооборони Криму". Застосувавши тортури, чоловіка змусили до самообмови. Миколі запропонували на вибір або підписати свідчення, або повернутися до рук так званої "Кримської самооборони", що загрожувало непередбаачуваними і трагічними наслідками. Українець був змушений свідчити проти себе.

Трохи більше року потому, 28 квітня 2015 року, "суддя" окупаційного Гагаринського районного суду міста Севастополя Володимир Сибула виніс рішення про засудження громадянина України Миколи Шиптура до 10 років колонії суворого режиму за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 222 (незаконне перевезення зброї), а також ч.3 ст. 30 і пп. "б" та "е" ч. 2 ст. 105 КК Росії (замах на вбивство особи у зв'язку зі здійсненням цією особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку, здійснене суспільно небезпечним способом).

16 червня окупаційний Севастопольський міський суд при розгляді апеляції зняв обвинувачення в незаконному перевезенні зброї, а також з процесуальних причин зменшив покарання за звинуваченнями у замаху на вбивство – до 9 років. Але суть справи залишив незмінною.