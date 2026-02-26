Одіозний Тищенко увійшов у депутатську групу "колишніх ОПЗЖ" і врятував її
- Микола Тищенко приєднався до депутатської групи "Відновлення України", що складається переважно з колишніх членів ОПЗЖ.
- Приєднання Тищенка врятувало групу від розпаду, оскільки вона скоротилася до 16 осіб після засудження Анатолія Гунька за хабарництво.
Безпартійний нардеп Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді. Це група "колишніх ОПЗЖ".
Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 26 лютого та нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Навіщо Тищенка влучили до складу "Відновлення України"?
На засіданні Корнієнко оголосив про включення Тищенка до "Відновлення України".
"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді України 9 скликання", – повідомив він.
Як пояснив Железняк, групі загрожував розпад.
Адже народного депутата, члена "Відновлення України" Анатолія Гунька засудили, тож депутатський склад групи скоротився до 16 осіб. А приєднання Тищенка врятувало її – він став 17 учасником.
Довідково. 9 лютого Апеляційна палата ВАКС визнала Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів від представника аграрної компанії в обмін на сприяння в отриманні дозволу на обробіток державних земель. Його позбавили волі на 4 роки.
Тож група "Відновлення України" зможе існувати й надалі попри те, що у її складі переважно колишні члени забороненої партії ОПЗЖ.
Чим відомий Тищенко?
Одіозний нардеп Тищенко фігурує у справі про напад на колишнього добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху у 2024 році.
25 червня 2024 року нардепові вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Суди тягнулися. А у жовтні 2025 Тищенку пом'якшили запобіжний захід – замінили особистим зобов'язанням.
Тим часом Тищенко продовжує встрявати у скандали. Наприклад, наприкінці грудня під час сутички нардепка Безугла накинулася на Тищенка зі словами: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".