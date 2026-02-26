Одіозний Тищенко увійшов у депутатську групу "колишніх ОПЗЖ" і врятував її

Безпартійний нардеп Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді. Це група "колишніх ОПЗЖ".

Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 26 лютого та нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Навіщо Тищенка влучили до складу "Відновлення України"?

На засіданні Корнієнко оголосив про включення Тищенка до "Відновлення України".

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді України 9 скликання", – повідомив він.

Як пояснив Железняк, групі загрожував розпад.

Адже народного депутата, члена "Відновлення України" Анатолія Гунька засудили, тож депутатський склад групи скоротився до 16 осіб. А приєднання Тищенка врятувало її – він став 17 учасником.

Довідково. 9 лютого Апеляційна палата ВАКС визнала Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів від представника аграрної компанії в обмін на сприяння в отриманні дозволу на обробіток державних земель. Його позбавили волі на 4 роки.

Тож група "Відновлення України" зможе існувати й надалі попри те, що у її складі переважно колишні члени забороненої партії ОПЗЖ.

