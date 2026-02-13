"Суддя Майдану" отримує пожиттєву "пенсію" за кошти українців

Колишній суддя з Київщини Микола Тітов пішов у відставку і буде до кінця життя перебувати на державному забезпеченні. Колись цей чиновник ухвалював несправедливі рішення щодо учасників Революції Гідності.

Так, під час подій Майдану, у січні 2014 року, Тітов на три місяці безпідставно позбавив водійських прав Валентину Бабич. Про це розповідає "Слідство Інфо".

Як Тітов "судив" учасників Майдану?

Йшлося про епізод 29 грудня 2013 року під час акції "Автомайдану". Жінку звинуватили в тому, що вона нібито не виконала вимогу міліції зупинитися. Однак у суді Бабич пояснила, що була лише пасажиркою в автомобілі, який рухався у щільній колоні, і жодних сигналів про зупинку не чула.

Суддя не взяв до уваги її пояснення, пославшись на протокол та рапорт інспектора ДПС. Водночас у березні 2014 року апеляційний суд Київської області скасував це рішення й закрив справу через відсутність складу правопорушення.

Попри це, згодом у декларації доброчесності Тітов заявляв, що не ухвалював рішень щодо учасників протестів.

Микола Тітов працював у Богуславському районному суді з 1993 року (до 2003-го – як народний суддя). Його стаж на посаді перевищив 33 роки.

Раніше він обіймав посади в органах внутрішніх справ Київщини, працював адвокатом у Київській обласній колегії адвокатів та слідчим прокуратури Богуславського району.

Вища рада правосуддя зарахувала йому до суддівського стажу не лише роки роботи в юридичній сфері до призначення, а й майже два роки навчання в Харківському юридичному інституті та два роки строкової військової служби (1979 – 1981). У підсумку загальний стаж склав 39 років, що дало підстави для відставки.

Відставка судді передбачає довічне грошове утримання з держбюджету – від 50% до 90% зарплати залежно від стажу. Згідно з декларацією, у 2024 році Тітов отримав понад 1,5 мільйона гривень заробітної плати та більш як 200 тисяч гривень пенсії.

Що відомо про "елітні" пенсії в Україні?