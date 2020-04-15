Миколу Поворозника звинувачують у хабарництві: біографія заступника Кличка

СБУ затримала посередника Миколи Поворозника 14 квітня. Причина – заступник голови КМДА вимагав 125 тисяч доларів хабара за дозвіл на будівництво. 24 канал підготував біографію та факти з особистого життя Поворозника.

Біографія і особисте життя Миколи Поворозника

Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року. Нині йому 48 років. Родом чиновник з села Святець Теофільського району Хмельницької області.

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Після закінчення 8 класу школи майбутній заступник голови КМДА переїхав до Львова, де вступив у суворовське училище. Так у Радянському Союзі називали військові ліцеї для юнаків на честь полководця Олександра Суворова.

Після училища та розвалу Радянського Союзу Поворозник служив і в Українських збройних силах. Службу в українському війську майбутній чиновник проходив впродовж 1995-2001 років.

Микола Поворозник разом з дружиною Валентиною мають двох дітей – сина Юрія і дочку Марту. Сім'я Поворозників мешкає у Гостомелі, що належить до Ірпінської міськради Київської області.

У фейсбуці столичного чиновника знайти фото з сім'єю – нереально. Уся стрічка Поворозника зайнята робочими фото – від зустрічей з іншими чиновниками, як українськими, так і закордонними, і аж до "кличківських" купань в ополонці.

Що справді помітно неозброєним оком – так це любов Поворозника до футболу. Аж надто багато у нього фото, пов'язаних з "грою мільйонів".

Микола Поворозник: дивіться фото

Кар'єра Миколи Поворозника, або Як "пересидіти" 7 голів КМДА

У Київську міську державну адміністрацію Микола Поворозник прийшов ще у 2001 році – зразу після закінчення служби у війську. З того часу він реально "пересидів" 7 голів КМДА і 4 мерів Києва.

У 2001 році він став головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу управління з питань підприємництва КМДА. Тоді на чолі столиці ще був Володимир Омельченко.

Коли до влади у Києві прийшов Леонід Черновецький, Поворозник очолив Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

Там він пропрацював аж до часів Олександра Попова і Галини Гереги. Тоді щоб місць для працевлаштування вистачало усім друзям, Янукович вперше розділив посади мера Києва і голови КМДА. Таке можливе лише у Києві й Севастополі – містах, які мають спеціальний статус, а отже і міську держадміністрацію.

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Згодом Поворозник працював в управлінні промислової, науково-технічної та інноваційної політики, у департаментах промисловості й розвитку підприємництва, а також економіки й інвестицій КМДА.

Ще більші кар'єрні успіхи чекали столичного чиновника, коли до влади прийшов Віталій Кличко. У 2016 році Поворозник став заступником голови КМДА, а вже у 2017 році – першим заступником.

Статки Миколи Поворозника

Як і в будь-якого "порядного" чиновника, значна частина декларації Поворозника записана на дружину і дітей. На жаль, у вільному доступі поки що є лише щорічна декларація за 2019 рік, а також декларації, де вказана зарплата чиновника.

Дружина Поворозника разом з дочкою декларують будинок у Гостомелі на 193 квадратні метри. Крім того, в їхньої сім'ї також є квартира у Гостомелі на 43 квадрати.

Крім того, у декларації вказані земельна ділянка у Гостомелі на 1 тисячу 496 квадратів і ще дві у Василькові – по 1000 квадратних метрів кожна. Також вказана на той час недобудована квартира у Києві на 43 квадрати.

Сам Поворозник також декларує мотоцикл, а його дружина – два автомобілі:

мотоцикл BMW K1200R 2006 року – вартість стартує від 3 тисяч доларів;

автомобіль Москвич М412 1990 року – вартість від 400 доларів;

автомобіль Volvo V-40 2013 2013 року – від 12 тисяч доларів.

У 2019 році Поворозник декларував і заощадження. Більшість з них він тримає у національній валюті, а також усі кошти, за винятком 700 тисяч гривень – у готівці. Заощадження Поворозника:

майже 3,1 мільйона гривень;

30 тисяч доларів.

Справа проти Поворозника

Співробітники СБУ затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво з компанії буцімто "збивали" 125 тисяч доларів.

Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Імовірно, першого "траншу" з загальної суми. Втім це ще не все – вони планували отримати хабар й за інший об'єкт. Там вже мовиться про 246 тисяч доларів.

Сам Поворозник у своєму фейсбуці запевнив, що хабарів не брав, а спільника називає "особою, яку згадують у публікаціях". Крім того, стверджує: з ним про жодні хабарі не домовлявся.