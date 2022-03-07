У Миколаєві біля аеропорту ворог розстрілює цивільні авто: місцевих застерігають про небезпеку

Окупанти розмістили біля аеропорту у Миколаєві свою бойову машина десанту. 7 березня ворог відкрив вогонь по цивільних.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Важливо Жодного просування ворога, це гарна доба, – Арестович

За словами Віталія Кіма, 7 березня окупанти відкрили вогонь по цивільних машинах. Техніка ворога розташована біля пам'ятника літака, що поблизу миколаївського аеропорту. Цивільних закликають не їхати туди.

Українські бійці відбили аеропорт

Збройні сили України відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище – під контролем українців.

Аеропорт наш! Вибили! Облаштовуємося, там зручно. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт – це точка необхідна,

– наголосив Кім.

Він додав, що "росіян, які порозбігалися, зараз по околицях позбирають та приведуть до тями". Кім повідомив також, що противника вибили й з інших напрямків. "Розгублені маленькі їжачки, кущами бігають. Зараз ми їх усіх знайдемо", – запевнив глава ОВА.

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