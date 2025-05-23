У Миколаєві в будинку пролунав вибух: постраждала жінка, пошкоджено квартиру, вікна та балкони

На спецлінію 101 вранці 23 травня надійшло повідомлення про те, що у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в Інгульському районі Миколаєва пролунав вибух. Попередньо, його спричинив побутовий газ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Які наслідки вибуху у квартирі у Миколаєві

Наразі відомо, що внаслідок вибуху постраждала жінка. Її госпіталізували до медичного закладу з опіками різного ступеня. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

У квартирі зруйновано внутрішні перегородки, частково пошкоджені вікна та балкони квартир на верхніх поверхах, а також два легкових автомобілі, припаркованих поблизу будинку. Загалом із будинку евакуйовано 25 мешканців. Рятувальники розгорнули на місці події пункт екстреної психологічної допомоги. За підтримкою звернулось 11 людей з гострою реакцією на стрес,

– повідомив Сєнкєвич.

Було залучено 18 співробітників та 3 одиниці техніки ДСНС, бригади аварійної газової служби та швидкої медичної допомоги, співробітники правоохоронних органів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Наслідки вибуху у будинку в Миколаєві / Фото ДСНС

Комунальні працівники готуються до виїзду на місце події для допомоги.

Нагадаємо, що на початку травня в Оболонському районі Києва стався вибух у одній з квартир. Встановлено, що здетонувала граната, госпіталізовано 41-річного чоловіка.