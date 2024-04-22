У Миколаєві було чутно звук вибуху, тривогу не оголошували

22 квітня 2024, 12:47
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У Миколаєві посеред дня пролунав вибух. У цей час тривоги в регіоні та місті не було.

За словами кореспондентів Суспільного, було чутно звук вибуху орієнтовно о 12:44 22 квітня 2024 року. Вночі Росія атакувала Одеську область, в області є влучання, пише 24 Канал

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Що відомо про вибух в Маріуполі 

У Миколаєві було чутно звук вибуху. Повітряну тривогу у місті не оголошували,
– повідомили журналісти.

Автор: Діана Квасневська