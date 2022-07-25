У Миколаєві чули вибухи, тепер у місті повітряна тривога
25 липня 2022 , 20:10Читать новость на русском
У Миколаєві ввечері 25 липня прогриміли вибухи. Сталося це до оголошення повітряної тривоги у регіоні.
Згодом у місті та області таки завили сирени. Що саме стало причиною вибухів – робота ППО чи "прильоти" – наразі невідомо.
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Інформація про вибухи з'явилася о 19:50, а повітряну тривогу оголосили о 20:05.