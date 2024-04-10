У Миколаєві чутно вибухи: на місто летіли російські безпілотники

У Миколаєві пізно вночі 10 квітня пролунали потужні вибухи. У напрямку міста фіксували ворожі "Шахеди".

У області попередньо оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе. 24 Канал закликає жителів Миколаєва перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Миколаєві було гучно

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 01 годині 44 хвилини. Військові попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Рух ударних БпЛА з Чорного моря! Загроза – для Миколаївщини!

– писали Повітряні сили.

О 02 годині 37 хвилин військові зазначили, що кілька груп "Шахедів" – на півдні Миколаївщини. Усі вони тримали північний курс.

Про гучні звуки в місті стало відомо о 02 годині 57 хвилин. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"Вибухи у Миколаєві", – написали журналісти.

Повітряні сили також о 03 годині 04 хвилини попередили про рух нових груп "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Миколаївської області.

Крім того, кореспонденти Суспільного також повідомили, що о 03 годині 08 хвилин на Миколаївщині було чутно повторні вибухи. За попередніми даними, це працювала ППО по ворожих об'єктах у небі.