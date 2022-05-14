У Миколаєві чутно вибухи: над містом видніється чорний дим

Приблизно о 10 ранку 14 травня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про те, що сталося це в одному з мікрорайонів міста.

У небі над містом видніється чорний дим. Незадовго після вибуху у місті оголосили про відбій повітряної тривоги. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі невідомо, що трапилось. Офіційних повідомлень поки що немає. Тим часом у соціальних мережах з'являються фото та відео, на яких видно чорний стовбур диму у небі над містом.

Закликаємо місцевих жителів бути обережними та дочекатись офіційних повідомлень від місцевої влади.

Не коментуйте та не уточнюйте в соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації. Також не викладайте фото чи відео наслідків обстрілів, адже таким чином ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Зауважимо, що згідно з останніми даними оперативного командування "Південь", на Миколаївщині ворог продовжує проводити бойові дії на зайнятому рубежі.

Окупанти продовжують гатити по Миколаєву системами залпового вогню, зокрема по приміській зоні та сільськогосподарських угіддях.

Останні новини з Миколаївщини:

Вночі 13 травня окупанти обстріляли Миколаївщину з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Влучили у спорткомплекс, лікарню, школу, дитячий садок, приватні подвір'я та офісні будівлі, а також промислове підприємство. На щастя, постраждалих та жертв немає.

12 травня через обстріли окупантів постраждали 13 мешканців регіону. Наразі вони перебувають у лікарнях.

Тим часом на Кінбурнській косі, що розташована на межі Миколаївської та Херсонської областей, спалахнули великі пожежі. Вони тривають вже понад тиждень і це наймасштабніше займання за останні десятиліття. Виїзд на материк контролюють російські військові, які не гасять ліс. А у місцевих жителів немає, чим гасити, тому що техніку і паливо забрали окупанти.

13 травня на Миколаївщині сталися чотири пожежі, три з них – унаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків під час обстрілів російськими військами Корабельного району Миколаєва.

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