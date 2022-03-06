У Миколаївській області лунає повітряна тривога

6 березня 2022 , 16:37
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

У Миколаївській області станом на 16:36 6 березня лунає повітряна тривога. У небі помітили ворожий літак.

Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило – рятує життя.

Зауважте Закрийте небо над Україною: у мережі створили ролик з жахливими наслідками бомбардувань

Увага! Повторна повітряна тривога! Ворожий літак,
– мовиться у повідомленні.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Мар'яна Бекало